Сборная США выделила место для погибшего Джонни Годро в своей раздевалке на МЧМ-2025

Пресс-служба Федерации хоккея США в официальных соцсетях опубликовала пост, в котором показала специальное место в раздевалке «звёздно-полосатых» на проходящем в Оттаве молодёжном чемпионате мира — 2025, отведённое для памяти погибшего минувшим летом нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро.

На фотографии видна табличка с именем хоккеиста, а также его именной свитер.

Фото: Федерация хоккея США

Напомним, 30 августа Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП, передвигаясь на велосипедах. Они были сбиты водителем, который подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения молодые люди скончались на месте. Ранее сообщалось, что подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы.