«Сибирь» одержала пятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Салават Юлаев»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Сибири» со счётом 1:4.

В составе победителей дублем отметился Сергей Широков. Ещё по шайбе забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов. У хозяев единственный гол на счету Евгения Сорокина.

Примечательно, что три из четырёх своих шайб в этой встрече гости забросили при реализации лишнего.

Таким образом, сибиряки одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», напротив, не смог продлить четырёхматчевую победную серию, но продолжает с 56 очками лидировать на Востоке.