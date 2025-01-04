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«Сибирь» одержала пятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Салават Юлаев»

«Сибирь» одержала пятую победу подряд, уверенно обыграв в гостях «Салават Юлаев»
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В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Сибири» со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сорокин (Ливо, Газимов) – 13:21 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Широков) – 25:17 (5x4)     1:2 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 29:38 (5x4)     1:3 Широков (Бек, Лайпсик) – 49:10 (5x4)     1:4 Широков (Яковлев, Коротков) – 50:48 (5x5)    

В составе победителей дублем отметился Сергей Широков. Ещё по шайбе забросили Тейлор Бек и Владимир Бутузов. У хозяев единственный гол на счету Евгения Сорокина.

Примечательно, что три из четырёх своих шайб в этой встрече гости забросили при реализации лишнего.

Таким образом, сибиряки одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», напротив, не смог продлить четырёхматчевую победную серию, но продолжает с 56 очками лидировать на Востоке.

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