Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Металлурга» Трой Джозефс рассказал, как проходят его первые дни в новой команде

Новичок «Металлурга» Трой Джозефс рассказал, как проходят его первые дни в новой команде
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок магнитогорского «Металлурга» нападающий Трой Джозефс поделился эмоциями от перехода в стан действующих обладателей Кубка Гагарина, а также рассказал о личных целях в новой команде.

«Чувствую себя отлично, рад приступить к работе здесь. Были загруженные недели в связи с переездом, но сейчас вышел с ребятами на лёд — это классно.

Как проходит адаптация в новом городе и клубе? Вы знаете, я думаю, что это не какое-то сложное испытание для меня. Быть хоккеистом подразумевает много переездов и путешествий, несколько дней я провёл с командой на выезде, надо было немного приспособиться. Теперь я здесь, всё пришло в порядок, и я смогу сосредоточиться на игре в хоккей и на помощи команде.

Какие цели ставлю перед собой в новом клубе? Буду делать то, что ожидают от габаритного игрока: помогать команде в нападении, работать в защите, то есть я хочу показывать свою всестороннюю игру на команду, быть в нужных позициях на поле, в общем — вносить свой вклад в игру команды и её успех», — сказал Джозефс в интервью пресс-службе уральского клуба.

Напомним, 30-летний канадец перешёл в «Металлург» 25 декабря из «Лады» в обмен на денежную компенсацию. Цвета тольяттинской команды Джозефс защищал с начала предыдущего сезона и суммарно провёл за «Ладу» 87 игр, в которых набрал 40 (23+17) очков при нейтральном показателе полезности.

Материалы по теме
Андрей Разин ответил на вопрос, когда за «Металлург» дебютирует форвард Трой Джозефс
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android