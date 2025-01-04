Новичок «Металлурга» Трой Джозефс рассказал, как проходят его первые дни в новой команде

Новичок магнитогорского «Металлурга» нападающий Трой Джозефс поделился эмоциями от перехода в стан действующих обладателей Кубка Гагарина, а также рассказал о личных целях в новой команде.

«Чувствую себя отлично, рад приступить к работе здесь. Были загруженные недели в связи с переездом, но сейчас вышел с ребятами на лёд — это классно.

Как проходит адаптация в новом городе и клубе? Вы знаете, я думаю, что это не какое-то сложное испытание для меня. Быть хоккеистом подразумевает много переездов и путешествий, несколько дней я провёл с командой на выезде, надо было немного приспособиться. Теперь я здесь, всё пришло в порядок, и я смогу сосредоточиться на игре в хоккей и на помощи команде.

Какие цели ставлю перед собой в новом клубе? Буду делать то, что ожидают от габаритного игрока: помогать команде в нападении, работать в защите, то есть я хочу показывать свою всестороннюю игру на команду, быть в нужных позициях на поле, в общем — вносить свой вклад в игру команды и её успех», — сказал Джозефс в интервью пресс-службе уральского клуба.

Напомним, 30-летний канадец перешёл в «Металлург» 25 декабря из «Лады» в обмен на денежную компенсацию. Цвета тольяттинской команды Джозефс защищал с начала предыдущего сезона и суммарно провёл за «Ладу» 87 игр, в которых набрал 40 (23+17) очков при нейтральном показателе полезности.