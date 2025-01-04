Форвард молодёжной сборной Чехии — о матче с США: мы мотивированы, победа будет за нами

Нападающий сборной Чехии Войтех Градец поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором его команде предстоит встреча с соперниками из США. Матч 1/2 финала МЧМ-2025 США — Чехия пройдёт 5 января и начнётся в 3:30 мск.

«Они находятся в той же ситуации, что и Канада. У них много индивидуально сильных и качественных игроков, за которыми нам нужно следить. Однако на данном этапе турнира решающее значение имеет командная работа. Это будет очень сбалансированное и физическое противостояние. У нас ещё достаточно сил. Мы мотивированы. Успех близок, и мы его добьёмся», — приводит слова Градеца пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Напомним, в четвертьфинале турнира чехи сенсационно выбили из розыгрыша хозяев соревнований — сборную Канады (4:3).