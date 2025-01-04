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«Сибирь» в матче с «Салаватом Юлаевым» одержала свою 500-ю победу в КХЛ

«Сибирь» в матче с «Салаватом Юлаевым» одержала свою 500-ю победу в КХЛ
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Сегодня, 4 января, в Уфе прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Сибири» со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сорокин (Ливо, Газимов) – 13:21 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Широков) – 25:17 (5x4)     1:2 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 29:38 (5x4)     1:3 Широков (Бек, Лайпсик) – 49:10 (5x4)     1:4 Широков (Яковлев, Коротков) – 50:48 (5x5)    

Эта победа стала юбилейной 500-й для новосибирского клуба в истории выступлений в КХЛ.

Напомним, успех сибирякам в этой встрече во многом принесла впечатляющая игра в большинстве — три из четырёх своих шайб команда Вадима Епанчинцева забросила при реализации лишнего.

«Сибирь» в матче с уфимской командой одержала пятую победу подряд в КХЛ, набрала 39 очков и занимает промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Также подопечные Епанчинцева прервали четырёхматчевую победную серию «Салавата Юлаева». В следующей игре новосибирский клуб 6 января будет гостить в Нижнекамске у «Нефтехимика».

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