«Сибирь» в матче с «Салаватом Юлаевым» одержала свою 500-ю победу в КХЛ

Сегодня, 4 января, в Уфе прошёл матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Сибири» со счётом 1:4.
Эта победа стала юбилейной 500-й для новосибирского клуба в истории выступлений в КХЛ.
Напомним, успех сибирякам в этой встрече во многом принесла впечатляющая игра в большинстве — три из четырёх своих шайб команда Вадима Епанчинцева забросила при реализации лишнего.
«Сибирь» в матче с уфимской командой одержала пятую победу подряд в КХЛ, набрала 39 очков и занимает промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Также подопечные Епанчинцева прервали четырёхматчевую победную серию «Салавата Юлаева». В следующей игре новосибирский клуб 6 января будет гостить в Нижнекамске у «Нефтехимика».
- 4 января 2025
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