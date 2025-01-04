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Инсайдер: «Торонто» поместил Мэттьюса в долгосрочный список травмированных

Инсайдер: «Торонто» поместил Мэттьюса в долгосрочный список травмированных
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«Торонто Мэйпл Лифс» поместил своего лидера Остона Мэттьюса в долгосрочный список травмированных (LTIR), сообщает североамериканский журналист и инсайдер Эндрю Кэллахан в социальных сетях.

«Звезда «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс помещён в долгосрочный список травмированных после рецидива травмы. После того, как его травма обострилась во время игры с «Баффало Сэйбрз», это закончилось вывихом бедра. Он выбыл на неопределенный срок», — написал Кэллахан.

Остон Мэттьюс Подробнее

Напомним, 27-летний Мэттьюс пропустил последние шесть игр «Мэйпл Лифс». В нынешнем сезоне американский форвард набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он защищает цвета «Торонто» всю свою карьеру в сильнейшей лиге мира с сезоне-2016/2017.

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