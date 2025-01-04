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«Какое ты имеешь право?» Мальцев рассказал о претензиях Маккиннона к Задорову

«Какое ты имеешь право?» Мальцев рассказал о претензиях Маккиннона к Задорову
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Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев, ранее выступавший в системе «Колорадо Эвеланш», отвечая на вопрос о тяжёлом характере нынешнего лидера «лавин» Натана Маккиннона, рассказал, как канадец однажды позвонил российскому защитнику Никите Задорову ради разъяснительной беседы.

«Если я скажу, он достанет меня (смеётся). Он найдёт мой номер. Тогда же он Задорову предъявил за то, что он [Задоров] сказал, что он фрик. Маккиннон ему набрал и сказал: «Почему ты про меня рассказываешь в российской прессе? Какое ты имеешь право?» — сказал Мальцев в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

Напомним, 29-летний Задоров, ныне защищающий цвета «Бостон Брюинз», выступал за «Колорадо» с 2015 по 2020 год.

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