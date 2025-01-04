Тренер «Салавата» Козлов высказался о поражении в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл сегодня, 4 января.

«Соперник хорошо использовал свои шансы в большинстве. Если бы мы дисциплинированнее сыграли… Мы провели неплохой матч в равных составах. У нас было хорошее движение, но будем делать выводы, как играть против такой мастеровитой команды.

Сбились на индивидуальные действия? Не соглашусь, что мы сбились на индивидуальные действия. У нас было движение, во втором периоде накладывали смены, были командные взаимодействия. Ребята принимали правильные решения.

Не показалось ли, что у игроков после нереализованных моментов опустились руки? Соперник хорошо забил гол в большинстве, такое выбивает дух, но понравилось, что ребята продолжали работать и правильно играть при входе в зону.

Нет закономерности, что после пауз команда чувствует себя не в своей тарелке? Сколько дней выходных игроки получили – это моё решение. Но я не считаю, что ребята сегодня играли вальяжно. Надо отметить, вратарь соперника провёл хороший матч», – приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, в этой игре уфимцы пропустили три шайбы в численном меньшинстве.

Клуб из столицы Башкортостана не смог продлить свою четырёхматчевую победную серию, но продолжает с 56 очками возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.