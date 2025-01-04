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Тренер «Салавата» Козлов высказался о поражении в матче с «Сибирью»

Тренер «Салавата» Козлов высказался о поражении в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл сегодня, 4 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сорокин (Ливо, Газимов) – 13:21 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Широков) – 25:17 (5x4)     1:2 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 29:38 (5x4)     1:3 Широков (Бек, Лайпсик) – 49:10 (5x4)     1:4 Широков (Яковлев, Коротков) – 50:48 (5x5)    

«Соперник хорошо использовал свои шансы в большинстве. Если бы мы дисциплинированнее сыграли… Мы провели неплохой матч в равных составах. У нас было хорошее движение, но будем делать выводы, как играть против такой мастеровитой команды.

Сбились на индивидуальные действия? Не соглашусь, что мы сбились на индивидуальные действия. У нас было движение, во втором периоде накладывали смены, были командные взаимодействия. Ребята принимали правильные решения.

Не показалось ли, что у игроков после нереализованных моментов опустились руки? Соперник хорошо забил гол в большинстве, такое выбивает дух, но понравилось, что ребята продолжали работать и правильно играть при входе в зону.

Нет закономерности, что после пауз команда чувствует себя не в своей тарелке? Сколько дней выходных игроки получили – это моё решение. Но я не считаю, что ребята сегодня играли вальяжно. Надо отметить, вратарь соперника провёл хороший матч», – приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Напомним, в этой игре уфимцы пропустили три шайбы в численном меньшинстве.

Клуб из столицы Башкортостана не смог продлить свою четырёхматчевую победную серию, но продолжает с 56 очками возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

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