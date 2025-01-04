«Феноменально». Епанчинцев — о большинстве «Сибири» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1), который прошёл сегодня, 4 января. Сибиряки забросили три из своих четырёх шайб в численном большинстве.

«Всех с Новым годом! Ключевой момент – игра в неравных составах. Здорово сыграли в меньшинстве, феноменально – в большинстве. В третьем периоде отлично сыграли без шайбы, в обороне, поймали на контратаке и забили четвёртый гол. Много ложились под шайбу, вратарь здорово играл. На каждом участке поля работали всей командой, идём дальше.

Как нужно было сыграть «5 на 5» сегодня? К каждому сопернику готовимся, знаем сильные стороны. «Салават» много атакует, хорошая скорость в средней зоне. Нашли этот ключик, подстроились под них. У нас также было хорошее начало, терпеливо играли без шайбы, находили свои моменты. В третьем периоде правильно сыграли по счёту, заставляли соперника ошибаться», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

Напомним, эта победа стала 500-й для новосибирцев в истории выступлений в КХЛ. Сибиряки одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.