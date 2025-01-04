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«Феноменально». Епанчинцев — о большинстве «Сибири» в матче с «Салаватом Юлаевым»

«Феноменально». Епанчинцев — о большинстве «Сибири» в матче с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:1), который прошёл сегодня, 4 января. Сибиряки забросили три из своих четырёх шайб в численном большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сорокин (Ливо, Газимов) – 13:21 (5x5)     1:1 Бек (Мёрфи, Широков) – 25:17 (5x4)     1:2 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 29:38 (5x4)     1:3 Широков (Бек, Лайпсик) – 49:10 (5x4)     1:4 Широков (Яковлев, Коротков) – 50:48 (5x5)    

«Всех с Новым годом! Ключевой момент – игра в неравных составах. Здорово сыграли в меньшинстве, феноменально – в большинстве. В третьем периоде отлично сыграли без шайбы, в обороне, поймали на контратаке и забили четвёртый гол. Много ложились под шайбу, вратарь здорово играл. На каждом участке поля работали всей командой, идём дальше.

Как нужно было сыграть «5 на 5» сегодня? К каждому сопернику готовимся, знаем сильные стороны. «Салават» много атакует, хорошая скорость в средней зоне. Нашли этот ключик, подстроились под них. У нас также было хорошее начало, терпеливо играли без шайбы, находили свои моменты. В третьем периоде правильно сыграли по счёту, заставляли соперника ошибаться», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

Напомним, эта победа стала 500-й для новосибирцев в истории выступлений в КХЛ. Сибиряки одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают промежуточное седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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