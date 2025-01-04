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Нефтехимик — Авангард, результат матча 4 января 2025, счёт 1:5, регулярный чемпионат КХЛ

Дубль Якупова принёс «Авангарду» уверенную победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ
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В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 1:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Каблуков, Рейнгардт) – 06:32 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре) – 07:29 (5x5)     0:3 Фьоре (Шарипзянов) – 16:39 (5x5)     1:3 Белозёров – 24:41 (5x4)     1:4 Якупов (Чистяков) – 36:01 (5x5)     1:5 Якупов (Прохоркин, Меркли) – 46:02 (5x4)    

В составе победителей дублем отметился бывший форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов. Ещё по шайбе забросили Игорь Мартынов, Майкл Маклауд и Джованни Фьоре. У хозяев единственный гол на счету Андрея Белозёрова.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» проиграл в шестой раз кряду, остался с 37 очками и идёт девятым на Востоке. В следующем матче «ястребы» 6 января сыграют в гостях с «Ак Барсом». Нижнекамцы в этот же день примут дома «Сибирь».

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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