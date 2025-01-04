Дубль Якупова принёс «Авангарду» уверенную победу над «Нефтехимиком» в матче КХЛ

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» потерпел поражение от «Авангарда» со счётом 1:5.
В составе победителей дублем отметился бывший форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов. Ещё по шайбе забросили Игорь Мартынов, Майкл Маклауд и Джованни Фьоре. У хозяев единственный гол на счету Андрея Белозёрова.
«Авангард» набрал 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» проиграл в шестой раз кряду, остался с 37 очками и идёт девятым на Востоке. В следующем матче «ястребы» 6 января сыграют в гостях с «Ак Барсом». Нижнекамцы в этот же день примут дома «Сибирь».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 4 января 2025
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