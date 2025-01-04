Минское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд, всухую обыграв «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от минского «Динамо» со счётом 0:3.

В составе победителей шайбами отметились Брэди Лайл, Сэм Энас и Никита Пышкайло. Примечательно, что все голы в этой встрече были забиты во втором периоде.

Для минчан эта победа стала уже четвёртой подряд. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Автозаводцы остались с 42 очками и идут восьмыми на Западе.

Отметим, что в следующем матче эти соперники встретятся вновь. Игра пройдёт 6 января в Минске.