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Торпедо — Динамо Минск, результат матча 4 января 2025, счёт 0:3, регулярный чемпионат КХЛ

Минское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд, всухую обыграв «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от минского «Динамо» со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Шипачёв, Мороз) – 21:35 (5x5)     0:2 Энас (Волков, Пинчук) – 27:45 (5x5)     0:3 Пышкайло (Липский, Бориков) – 30:55 (5x5)    

В составе победителей шайбами отметились Брэди Лайл, Сэм Энас и Никита Пышкайло. Примечательно, что все голы в этой встрече были забиты во втором периоде.

Для минчан эта победа стала уже четвёртой подряд. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Автозаводцы остались с 42 очками и идут восьмыми на Западе.

Отметим, что в следующем матче эти соперники встретятся вновь. Игра пройдёт 6 января в Минске.

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