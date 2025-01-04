Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сыграет с «Рейнджерс» в первом звене вместе со Строумом и Рэддишем

Овечкин сыграет с «Рейнджерс» в первом звене вместе со Строумом и Рэддишем
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер в своей статье на The Hockey News представила составы звеньев нападения «Вашингтон Кэпиталз» на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая пройдёт сегодня, 4 января, и начнётся в 20:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми четырьмя звеньями нападающих «Вашингтона» в предстоящей встрече.

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Тейлор Рэддиш

Звено 2: Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Ларс Эллер — Коннор Макмайкл — Якуб Врана

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Эндрю Манджапане

В частности, обращает внимание отсутствие в составе российского нападающего Ивана Мирошниченко, который играл в последних двух встречах. Также форвард Коннор Макмайкл, игравший до этого в первой тройке с Овечкиным и Строумом, понижен в третье звено.

Напомним, «Кэпиталз» подходят к этому матчу в качестве лидера Восточной конференции, набрав 53 очка после 38 игр.

Материалы по теме
«Ови бросает вызов логике и науке». Реакция Америки на 871-й гол Овечкина
«Ови бросает вызов логике и науке». Реакция Америки на 871-й гол Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android