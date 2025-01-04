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Овечкин сыграет с «Рейнджерс» в первом звене вместе со Строумом и Рэддишем

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер в своей статье на The Hockey News представила составы звеньев нападения «Вашингтон Кэпиталз» на встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая пройдёт сегодня, 4 января, и начнётся в 20:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми четырьмя звеньями нападающих «Вашингтона» в предстоящей встрече.

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Тейлор Рэддиш

Звено 2: Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Ларс Эллер — Коннор Макмайкл — Якуб Врана

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Эндрю Манджапане

В частности, обращает внимание отсутствие в составе российского нападающего Ивана Мирошниченко, который играл в последних двух встречах. Также форвард Коннор Макмайкл, игравший до этого в первой тройке с Овечкиным и Строумом, понижен в третье звено.

Напомним, «Кэпиталз» подходят к этому матчу в качестве лидера Восточной конференции, набрав 53 очка после 38 игр.