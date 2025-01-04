Виктор Козлов высказался о голе нападающего «Салавата» Сорокина в его дебютном матче в КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру нападающего своей команды Евгения Сорокина в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:4). Эта игра стала дебютной для 26-летнего хоккеиста в КХЛ, и в ней он отметился заброшенной шайбой.

«Порадовало движение, на нём было продолжение атаки, сохранял шайбу. Много полезных действий было у него.

Заслужил ли Сорокин поехать в поездку на выезд? Он заслужил, чтобы задуматься об этом. Сорокин хорошо проявил себя в «Торосе», я принял решение вызвать вместо Александра Чёрного, который уехал в Нефтекамск за игровой практикой», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимской команды.

В 39 матчах за «Торос» в нынешнем сезоне ВХЛ Сорокин набрал 24 (14+10) очка.