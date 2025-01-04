Ги Буше: отношусь с уважением к сопернику, но «Авангард» выступил лучше «Нефтехимика»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1), который прошёл сегодня, 4 января.

«Мы знали, что нам предстоит сыграть с очень трудолюбивой и работоспособной командой. У них очень скоростные игроки, которые могут подловить, и именно этого мы хотели не допустить сегодня. Мы относимся с уважением к сопернику, но думаю, что мы действительно лучше выступили, здорово начали, очень мощно и сильно, первый период мне понравился. Во втором отрезке последовало много удалений, и у нас уже во втором матче подряд такое происходит. Так что наша задача – найти правильный баланс между агрессивными действиями и правильным распоряжением своими клюшками. Но, думаю, мы двигаемся в нужном направлении, и всё у нас будет в порядке.

Наши игроки заслужили голы, наработали на них. Мы не хотим надеяться на голы, мы хотим их заслужить. Мы как раз сейчас работаем над нашей культурой, и сегодня мне понравились наши голы. При том, что соперник здорово оборонялся», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.