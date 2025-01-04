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Ги Буше: отношусь с уважением к сопернику, но «Авангард» выступил лучше «Нефтехимика»

Ги Буше: отношусь с уважением к сопернику, но «Авангард» выступил лучше «Нефтехимика»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:1), который прошёл сегодня, 4 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Каблуков, Рейнгардт) – 06:32 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре) – 07:29 (5x5)     0:3 Фьоре (Шарипзянов) – 16:39 (5x5)     1:3 Белозёров – 24:41 (5x4)     1:4 Якупов (Чистяков) – 36:01 (5x5)     1:5 Якупов (Прохоркин, Меркли) – 46:02 (5x4)    

«Мы знали, что нам предстоит сыграть с очень трудолюбивой и работоспособной командой. У них очень скоростные игроки, которые могут подловить, и именно этого мы хотели не допустить сегодня. Мы относимся с уважением к сопернику, но думаю, что мы действительно лучше выступили, здорово начали, очень мощно и сильно, первый период мне понравился. Во втором отрезке последовало много удалений, и у нас уже во втором матче подряд такое происходит. Так что наша задача – найти правильный баланс между агрессивными действиями и правильным распоряжением своими клюшками. Но, думаю, мы двигаемся в нужном направлении, и всё у нас будет в порядке.

Наши игроки заслужили голы, наработали на них. Мы не хотим надеяться на голы, мы хотим их заслужить. Мы как раз сейчас работаем над нашей культурой, и сегодня мне понравились наши голы. При том, что соперник здорово оборонялся», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» набрал 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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