«Несмотря на счёт, победа за нами. 46-39 по броскам». Леонтьев — об 1:5 с «Авангардом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:5), который прошёл сегодня, 4 января.
«Несмотря на счёт, победа за нами, 46-39 по броскам. Но счёт другой, там голы засчитываются, а не броски. Ключевой момент – игра в большинстве, во втором периоде неплохо разыгрывали, но вратарь соперника сыграл очень достойно. В третьем периоде тоже были попытки, но безрезультатно.
Два крупных поражения подряд? Видимо, соперники сильные, и реализация на высшем уровне. Поэтому такие игры произошли. Я уверен, мы вернём свою игру. Всё это должно прийти через работу, сплочённость и самоотдачу», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Нефтехимик» проиграл в шестой раз кряду, остался с 37 очками и идёт девятым в турнирной таблице Восточной конференции.
- 4 января 2025
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