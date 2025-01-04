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«Несмотря на счёт, победа за нами. 46-39 по броскам». Леонтьев — об 1:5 с «Авангардом»

«Несмотря на счёт, победа за нами. 46-39 по броскам». Леонтьев — об 1:5 с «Авангардом»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:5), который прошёл сегодня, 4 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Каблуков, Рейнгардт) – 06:32 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре) – 07:29 (5x5)     0:3 Фьоре (Шарипзянов) – 16:39 (5x5)     1:3 Белозёров – 24:41 (5x4)     1:4 Якупов (Чистяков) – 36:01 (5x5)     1:5 Якупов (Прохоркин, Меркли) – 46:02 (5x4)    

«Несмотря на счёт, победа за нами, 46-39 по броскам. Но счёт другой, там голы засчитываются, а не броски. Ключевой момент – игра в большинстве, во втором периоде неплохо разыгрывали, но вратарь соперника сыграл очень достойно. В третьем периоде тоже были попытки, но безрезультатно.

Два крупных поражения подряд? Видимо, соперники сильные, и реализация на высшем уровне. Поэтому такие игры произошли. Я уверен, мы вернём свою игру. Всё это должно прийти через работу, сплочённость и самоотдачу», – передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Нефтехимик» проиграл в шестой раз кряду, остался с 37 очками и идёт девятым в турнирной таблице Восточной конференции.

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