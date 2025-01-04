Главный тренер «Нефтехимика» оценил дебют Бобкова. Он пропустил пять голов от «Авангарда»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил дебют голкипера Игоря Бобкова за его команду, который пропустил пять шайб в матче с «Авангардом» (1:5), прошедшим сегодня, 4 января.

«На Бобкове, конечно, сказался такой большой перерыв. Он и выручал, и где-то мог спасти, но на льду в любом случае должна сражаться команда, а не один игрок, — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 34-летний Бобков перешёл в «Нефтехимик» 26 декабря. Ранее вратарь расторг контракт с «Амуром», за который начинал выступление в текущем сезоне. До переезда в Нижнекамск Бобков провёл 20 матчей в нынешнем сезоне, в которых одержал лишь три победы с 89,7% отражённых бросков.