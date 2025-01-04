Главный тренер «Нефтехимика» оценил дебют Бобкова. Он пропустил пять голов от «Авангарда»
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил дебют голкипера Игоря Бобкова за его команду, который пропустил пять шайб в матче с «Авангардом» (1:5), прошедшим сегодня, 4 января.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Каблуков, Рейнгардт) – 06:32 (5x5) 0:2 Маклауд (Фьоре) – 07:29 (5x5) 0:3 Фьоре (Шарипзянов) – 16:39 (5x5) 1:3 Белозёров – 24:41 (5x4) 1:4 Якупов (Чистяков) – 36:01 (5x5) 1:5 Якупов (Прохоркин, Меркли) – 46:02 (5x4)
«На Бобкове, конечно, сказался такой большой перерыв. Он и выручал, и где-то мог спасти, но на льду в любом случае должна сражаться команда, а не один игрок, — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, 34-летний Бобков перешёл в «Нефтехимик» 26 декабря. Ранее вратарь расторг контракт с «Амуром», за который начинал выступление в текущем сезоне. До переезда в Нижнекамск Бобков провёл 20 матчей в нынешнем сезоне, в которых одержал лишь три победы с 89,7% отражённых бросков.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2025
-
21:27
-
21:17
-
21:03
-
20:53
-
20:35
-
20:26
-
20:13
-
20:05
-
19:59
-
19:42
-
19:15
-
19:14
-
18:57
-
18:43
-
18:31
-
18:00
-
17:46
-
17:32
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:34
-
16:02
-
15:55
-
15:43
-
15:25
-
15:04
-
14:45
-
14:27
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:27
-
13:10
-
12:50