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Главный тренер «Нефтехимика» оценил дебют Бобкова. Он пропустил пять голов от «Авангарда»

Главный тренер «Нефтехимика» оценил дебют Бобкова. Он пропустил пять голов от «Авангарда»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил дебют голкипера Игоря Бобкова за его команду, который пропустил пять шайб в матче с «Авангардом» (1:5), прошедшим сегодня, 4 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Каблуков, Рейнгардт) – 06:32 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре) – 07:29 (5x5)     0:3 Фьоре (Шарипзянов) – 16:39 (5x5)     1:3 Белозёров – 24:41 (5x4)     1:4 Якупов (Чистяков) – 36:01 (5x5)     1:5 Якупов (Прохоркин, Меркли) – 46:02 (5x4)    

«На Бобкове, конечно, сказался такой большой перерыв. Он и выручал, и где-то мог спасти, но на льду в любом случае должна сражаться команда, а не один игрок, — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 34-летний Бобков перешёл в «Нефтехимик» 26 декабря. Ранее вратарь расторг контракт с «Амуром», за который начинал выступление в текущем сезоне. До переезда в Нижнекамск Бобков провёл 20 матчей в нынешнем сезоне, в которых одержал лишь три победы с 89,7% отражённых бросков.

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