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Александр Овечкин рассказал, сколько усилий ему пришлось приложить для возвращения на лёд

Александр Овечкин рассказал, сколько усилий ему пришлось приложить для возвращения на лёд
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Звёздный нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты, рассказал, как восстанавливался после перелома ноги, из-за которого пропустил больше месяца.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08    

— Что ты понял, восстанавливаясь после самой тяжёлой травмы в карьере?
— Это скучно, поскольку приходится проводить много времени в зале. Ты должен делать больше, чтобы оставаться в хорошей форме. Мои тренеры проделали великолепную работу. Команда, болельщики и семья меня поддерживали, это особенное время. Но я восстановился и снова в строю, — сказал Овечкин в интервью ESPN.

Александр Овечкин Подробнее

Всего в текущей регулярке, без учёта этой игры с «Рейнджерс», 39-летний Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.

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