Александр Овечкин рассказал, сколько усилий ему пришлось приложить для возвращения на лёд

Звёздный нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты, рассказал, как восстанавливался после перелома ноги, из-за которого пропустил больше месяца.
— Что ты понял, восстанавливаясь после самой тяжёлой травмы в карьере?
— Это скучно, поскольку приходится проводить много времени в зале. Ты должен делать больше, чтобы оставаться в хорошей форме. Мои тренеры проделали великолепную работу. Команда, болельщики и семья меня поддерживали, это особенное время. Но я восстановился и снова в строю, — сказал Овечкин в интервью ESPN.
Всего в текущей регулярке, без учёта этой игры с «Рейнджерс», 39-летний Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.
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