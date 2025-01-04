Мальцев рассказал, что ответил Задоров Маккиннону на претензии за слово «фрик»

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев, ранее выступавший в системе «Колорадо Эвеланш», рассказал, что ответил российский защитник Никита Задоров нынешнему лидеру «лавин» Натану Маккиннону, упрекнувшего его за то, что россиянин назвал его «фриком» в интервью российским СМИ. Ранее Мальцев рассказал, что канадец специально позвонил Задорову, чтобы получить разъяснения.

«Задоров ему сказал: «Ты как Майкл Джордан, только в хорошем смысле», — сказал Мальцев в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд», объяснив, что Задоров этой фразой сделал отсылку к известному документальному фильму о Джордане под названием «Последний танец».

Напомним, 29-летний Задоров, ныне защищающий цвета «Бостон Брюинз», выступал за «Колорадо» с 2015 по 2020 год.