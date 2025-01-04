Канадский форвард «Нефтехимика»: «Авангард» превосходил нас в реализации

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:5), который прошёл сегодня, 4 января.
«К сожалению, получилась не самая удачная игра. Будем исправлять ситуацию в следующих матчах. Для этого надо много работать.
По ходу встречи не удалось сохранять темп? Не получилось забить свои голы. Можно привести пример с большинства. Я играю в первой пятёрке, поэтому должен стараться выкладываться на полную, помогать команде. Увы, сегодня не получилось.
В чём сегодня соперник превосходил? Можно сказать, что соперник нас превосходил в реализации моментов.
Как бороться с чередой неудач? У нас многовато потерь шайбы. Нам над этим нужно хорошо поработать. И, конечно, нужно постараться перезагрузиться, чтобы всё начать с новой страницы. Будем работать над этим», — приводит слова Ди пресс-служба нижнекамской команды.
«Нефтехимик» проиграл в шестой раз кряду, остался с 37 очками и идёт девятым в турнирной таблице Востока.
- 4 января 2025
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