Канадский форвард «Нефтехимика»: «Авангард» превосходил нас в реализации

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:5), который прошёл сегодня, 4 января.

«К сожалению, получилась не самая удачная игра. Будем исправлять ситуацию в следующих матчах. Для этого надо много работать.

По ходу встречи не удалось сохранять темп? Не получилось забить свои голы. Можно привести пример с большинства. Я играю в первой пятёрке, поэтому должен стараться выкладываться на полную, помогать команде. Увы, сегодня не получилось.

В чём сегодня соперник превосходил? Можно сказать, что соперник нас превосходил в реализации моментов.

Как бороться с чередой неудач? У нас многовато потерь шайбы. Нам над этим нужно хорошо поработать. И, конечно, нужно постараться перезагрузиться, чтобы всё начать с новой страницы. Будем работать над этим», — приводит слова Ди пресс-служба нижнекамской команды.

«Нефтехимик» проиграл в шестой раз кряду, остался с 37 очками и идёт девятым в турнирной таблице Востока.