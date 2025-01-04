Логан Томпсон «привёз» гол в ворота «Вашингтона», точно выложив шайбу на клюшку Крайдеру

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент стартовал второй период, счёт 1:1.

Единственный к этому моменту гол «Рейнджерс» в этой встрече забил их нападающий Крис Крайдер, который в первом периоде воспользовался настоящим «подарком» от голкипера «столичных» Логана Томпсона, точно выложившего шайбу ему на клюшку.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео результативной ошибки вратаря «Кэпиталз»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, «Кэпиталз» подошли к этому матчу в качестве лидера Восточной конференции, набрав 53 очка после 38 игр.