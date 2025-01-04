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Логан Томпсон «привёз» гол в ворота «Вашингтона», точно выложив шайбу на клюшку Крайдеру

Логан Томпсон «привёз» гол в ворота «Вашингтона», точно выложив шайбу на клюшку Крайдеру
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент стартовал второй период, счёт 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08    

Единственный к этому моменту гол «Рейнджерс» в этой встрече забил их нападающий Крис Крайдер, который в первом периоде воспользовался настоящим «подарком» от голкипера «столичных» Логана Томпсона, точно выложившего шайбу ему на клюшку.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео результативной ошибки вратаря «Кэпиталз»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, «Кэпиталз» подошли к этому матчу в качестве лидера Восточной конференции, набрав 53 очка после 38 игр.

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