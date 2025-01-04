Тренер «Динамо» Мн Квартальнов: сегодня мы не позволяли «Торпедо» создавать моменты

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:0).

«В голевом плане хороший второй период. Я думаю, мы и первый играли очень неплохо, много голевых моментов, вратарь держал. Второй период больше в голы превратился. Третий период по счёту сыграли.

Если вспомнить тот матч в октябре, может, «Торпедо» имело побольше энергии, моментов. Мы давали им делать те вещи, которые они умеют. Сегодня по большому счёту не дали возможности создавать моменты», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «зубров».

Для минчан эта победа стала уже четвёртой подряд. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Запада.