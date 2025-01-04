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Тренер «Динамо» Мн Квартальнов: сегодня мы не позволяли «Торпедо» создавать моменты

Тренер «Динамо» Мн Квартальнов: сегодня мы не позволяли «Торпедо» создавать моменты
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Шипачёв, Мороз) – 21:35 (5x5)     0:2 Энас (Волков, Пинчук) – 27:45 (5x5)     0:3 Пышкайло (Липский, Бориков) – 30:55 (5x5)    

«В голевом плане хороший второй период. Я думаю, мы и первый играли очень неплохо, много голевых моментов, вратарь держал. Второй период больше в голы превратился. Третий период по счёту сыграли.

Если вспомнить тот матч в октябре, может, «Торпедо» имело побольше энергии, моментов. Мы давали им делать те вещи, которые они умеют. Сегодня по большому счёту не дали возможности создавать моменты», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «зубров».

Для минчан эта победа стала уже четвёртой подряд. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Запада.

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