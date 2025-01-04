«За неточный пас он мог сломать клюшку». Экс-игрок системы «Колорадо» — о Маккинноне

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев, ранее выступавший в системе «Колорадо Эвеланш», прокомментировал слухи о тяжёлом характере нынешнего лидера «лавин» Натана Маккиннона.

«Я расскажу пару моментов. Просто иногда его люди не понимают. Он иногда жёсткий. Он очень прямо себя ведёт. Я думаю, у него такая черта характера, он и сам этого не понимает. Ну, он просто такой человек. А так, он просто обычный парень, может позвать кого-то, ну, мило общается иногда. А иногда не очень (смеётся).

В чём его жёсткость? В тренировке. Я приехал пораньше на предсезонку, а он уже там тренируется, ну он там живёт по большей части. Там было пять человек. Я пораньше приехал, чтобы там жильё найти, ещё что-то. Он всегда придумывает тренировки, он ведёт тренировки. Поэтому лучше не предлагать ему никаких упражнений, потому что он точно знает, что нам надо и ему надо. В этом, конечно, жирный плюс ему, он молодец.

Был там Джей Ти Комфер (экс-игрок «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»), неточный пас, и он [Маккиннон] проехал, ударил его по клюшке, сломал клюшку. Но Комфер просто улыбнулся, а тот был злой. То есть ребята уже понимают, что спокойно надо к этому относиться», — сказал Мальцев в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».

Напомним, 26-летний Мальцев выступал в системе «Эвеланш» с 2021 по 2023 год.