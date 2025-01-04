Ларионов — о сухом поражении «Торпедо»: первый раз за три года хочу извиниться

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (0:3).

«Первый раз за три года хочу за команду извиниться перед нашими болельщиками, которые ждут, особенно здесь, в «Нагорном», хорошей игры и побед. Но жизнь такова, что надо делать правильные выводы, искать возможности, как исправить ситуацию. Был серьёзный разговор ребят между собой, без тренеров, был разбор уже после этого с тренерами. Надеюсь, многие вещи, которые мы сказали, которые они сказали сами себе, должны до них дойти, потому что завтра будет новый день. Завтра выйдет или не выйдет солнце, но нужно суметь найти возможности в каждом игроке, в каждом человеке, который выходит на лёд, те амбиции, ту ответственность, ту гордость за логотип на груди, за город, за болельщиков… Мы им поможем в этом плане начинать делать те вещи, которые они умеют делать и делали не раз. Из трудной ситуации надо выбираться всем вместе.

Почему не удалось поменять что-то в перерывах? Очень трудно найти ответы на эти вопросы, скажу честно. Потому что по-разному ты пытаешься настроить команду, сделать тренировку побольше или поменьше, поинтенсивнее или полегче. Психологическая составляющая, конечно, играет огромную роль, это безусловно, но, опять-таки, повторюсь, каждый игрок, выходящий на лёд, должен понимать ту ответственность, тот нерв, который необходим в данной игре. Чуть-чуть, может быть, прыгнуть выше головы, дать чуть больше, чем давал, и это не может быть сделано одним, двумя, тремя, пятью игроками. Это командное усилие, которое должно произойти, потому что по-другому здесь никак. Это коллективная игра, это коллектив, который идёт, проходит трудные этапы, когда нужно находить в себе силы, когда тяжело, когда не получается. В этом плане мы пытаемся подобрать ключи к каждому игроку: индивидуальная встреча, индивидуальная беседа, индивидуальная мотивация, подготовка и так далее. Надеюсь, сегодняшний разговор, который был в раздевалке, ребятам и нам, тренерам, даст какой-то толчок к тому, чтобы команда начала выползать из той ямы психологической, которая по непонятной причине случается. Все находятся в одинаковых условиях, у всех есть перерывы, выходные, но коллективно проигрывать так, как проиграли сегодня — конечно, это неприемлемо, скажу честно. И я об этом сказал ребятам», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Автозаводцы остались с 42 очками и идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции.