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Овечкин со злости ударил по стеклу из-за результативной ошибки в матче с «Рейнджерс»

Овечкин со злости ударил по стеклу из-за результативной ошибки в матче с «Рейнджерс»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент позади два периода, счёт – 4:2 в пользу «столичных».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин) – 59:22    

Вторую шайбу «Рейнджерс» в этой встрече забросил нападающий Сэм Кэррик после того, как звёздный российский нападающий хозяев Александр Овечкин выложил шайбу точно ему на клюшку. После этой результативной ошибки раздосадованный россиянин со злости ударил по стеклу и по борту.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео провального эпизода для капитана «Вашингтона»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне, без учёта этой игры, 39-летний Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.

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