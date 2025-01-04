НХЛ объяснила отмену гола «Рейнджерс» в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент позади два периода, счёт 4:2 в пользу хозяев.

К этому моменту «Рейнджерс» забили три гола, однако одна из шайб, заброшенная Уиллом Кайлли, была отменена после успешного челленджа тренерского штаба «столичных».

Пресс-служба НХЛ опубликовала объяснение данного решения арбитров.

«Видеопросмотр определил, что игрок команды «Рейнджерс» Бретт Берард опередил шайбу в зоне нападения и находился в положении «вне игры» перед голом Уилла Кайлли. Согласно правилу 38.9, «стандарт для отмены решения в случае объявления «гол», оперативный штаб НХЛ после просмотра всех доступных повторов и консультаций с официальным лицом на льду определил, что один или несколько игроков атакующей команды опередили шайбу в зоне нападения до того, как был забит гол, и что в результате игра должна была быть остановлена ​​из-за нарушения правила «вне игры»; в случае соблюдения этого стандарта гол не засчитывается.

Игровое время отмотано до показания 7:10, когда случился офсайд», — сказано в сообщении.