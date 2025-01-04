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НХЛ объяснила отмену гола «Рейнджерс» в матче с «Вашингтоном»

НХЛ объяснила отмену гола «Рейнджерс» в матче с «Вашингтоном»
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент позади два периода, счёт 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин) – 59:22    

К этому моменту «Рейнджерс» забили три гола, однако одна из шайб, заброшенная Уиллом Кайлли, была отменена после успешного челленджа тренерского штаба «столичных».

Пресс-служба НХЛ опубликовала объяснение данного решения арбитров.

«Видеопросмотр определил, что игрок команды «Рейнджерс» Бретт Берард опередил шайбу в зоне нападения и находился в положении «вне игры» перед голом Уилла Кайлли. Согласно правилу 38.9, «стандарт для отмены решения в случае объявления «гол», оперативный штаб НХЛ после просмотра всех доступных повторов и консультаций с официальным лицом на льду определил, что один или несколько игроков атакующей команды опередили шайбу в зоне нападения до того, как был забит гол, и что в результате игра должна была быть остановлена ​​из-за нарушения правила «вне игры»; в случае соблюдения этого стандарта гол не засчитывается.

Игровое время отмотано до показания 7:10, когда случился офсайд», — сказано в сообщении.

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