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«Очень стыдно, хочется провалиться под лёд». Войнов — о домашних неудачах «Торпедо»

«Очень стыдно, хочется провалиться под лёд». Войнов — о домашних неудачах «Торпедо»
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Защитник нижегородского «Торпедо» Вячеслав Войнов после сегодняшнего поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (0:3) высказался о череде неудач автозаводцев в домашних играх нынешнего сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Шипачёв, Мороз) – 21:35 (5x5)     0:2 Энас (Волков, Пинчук) – 27:45 (5x5)     0:3 Пышкайло (Липский, Бориков) – 30:55 (5x5)    

«14-е поражение в 20 домашних матчах? Эти цифры просто очень пугающие. Почему это происходит? Мне этот вопрос задают очень много. Я не понимаю. Очень стыдно, хочется провалиться под лёд, потому что болельщики всё время заполняют трибуны на 100%. Болельщики болеют, не сидят, всегда шумно, команду гонят вперёд. Почему мы все вместе этим не пользуемся, я не знаю, но я точно могу сказать то, что равнодушных в раздевалке нет, будем обязательно искать выход из этой ситуации и очень сильно надеемся, что мы эти цифры перевернём к концу сезона. Ну, не к концу сезона, а остаток игр, которые у нас остались, мы должны провести намного лучше, чем это было», — сказал Войнов на пресс-конференции.

Автозаводцы остались с 42 очками и идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции.

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