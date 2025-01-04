«Очень стыдно, хочется провалиться под лёд». Войнов — о домашних неудачах «Торпедо»

Защитник нижегородского «Торпедо» Вячеслав Войнов после сегодняшнего поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (0:3) высказался о череде неудач автозаводцев в домашних играх нынешнего сезона.

«14-е поражение в 20 домашних матчах? Эти цифры просто очень пугающие. Почему это происходит? Мне этот вопрос задают очень много. Я не понимаю. Очень стыдно, хочется провалиться под лёд, потому что болельщики всё время заполняют трибуны на 100%. Болельщики болеют, не сидят, всегда шумно, команду гонят вперёд. Почему мы все вместе этим не пользуемся, я не знаю, но я точно могу сказать то, что равнодушных в раздевалке нет, будем обязательно искать выход из этой ситуации и очень сильно надеемся, что мы эти цифры перевернём к концу сезона. Ну, не к концу сезона, а остаток игр, которые у нас остались, мы должны провести намного лучше, чем это было», — сказал Войнов на пресс-конференции.

Автозаводцы остались с 42 очками и идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции.