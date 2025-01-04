Александр Овечкин забросил 872-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент идёт третий период, счёт 6:4 в пользу хозяев.
Пятую шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 872-м за карьеру в регулярках НХЛ.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередного гола 39-летнего снайпера:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в этой игре также не обошлось без результативной ошибки россиянина. Во втором периоде он отдал шайбу точно на клюшку Сэму Кэррику, который поразил ворота «столичных».
Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, 39-летний россиянин сыграл 23 матча за «Кэпиталз», в которых набрал 29 (19+10) очков.
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