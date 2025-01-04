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Александр Овечкин забросил 872-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забросил 872-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент идёт третий период, счёт 6:4 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин) – 59:22    

Пятую шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 872-м за карьеру в регулярках НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередного гола 39-летнего снайпера:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в этой игре также не обошлось без результативной ошибки россиянина. Во втором периоде он отдал шайбу точно на клюшку Сэму Кэррику, который поразил ворота «столичных».

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, 39-летний россиянин сыграл 23 матча за «Кэпиталз», в которых набрал 29 (19+10) очков.

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