Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 22 шайб

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент идёт третий период, счёт 6:4 в пользу хозяев.

Пятую шайбу «столичных» в этой встрече забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

Для россиянина эта шайба стала 872-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь его отставание от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки составляет 22 шайбы. На счету канадца 894 гола в регулярках.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, 39-летний Овечкин провёл 23 матча, в которых набрал 29 (19+10) очков.