Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 22 шайб

Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 22 шайб
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент идёт третий период, счёт 6:4 в пользу хозяев.

Пятую шайбу «столичных» в этой встрече забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

Для россиянина эта шайба стала 872-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь его отставание от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки составляет 22 шайбы. На счету канадца 894 гола в регулярках.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, 39-летний Овечкин провёл 23 матча, в которых набрал 29 (19+10) очков.

Материалы по теме
Видео
Овечкин со злости ударил по стеклу из-за результативной ошибки в матче с «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android