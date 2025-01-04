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Вашингтон Кэпиталз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 4 января 2025, счет 7:4, НХЛ 2024-2025

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче с 11 шайбами. У Овечкина гол и передача
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22    

Шайбами в составе победителей отметились Дилан Строум, Ларс Эллер, Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл, Александр Овечкин, Алексей Протас и Том Уилсон. У гостей отличились Крис Крайдер, Сэм Кэррик, Филип Хитил и Мика Зибанеджад.

На счету 39-летнего Овечкина в этой встрече также результативная передача.

«Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 35 очками и идут седьмыми в том же дивизионе.

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Овечкин со злости ударил по стеклу из-за результативной ошибки в матче с «Рейнджерс»

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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