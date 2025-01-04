«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче с 11 шайбами. У Овечкина гол и передача

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:4.

Шайбами в составе победителей отметились Дилан Строум, Ларс Эллер, Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл, Александр Овечкин, Алексей Протас и Том Уилсон. У гостей отличились Крис Крайдер, Сэм Кэррик, Филип Хитил и Мика Зибанеджад.

На счету 39-летнего Овечкина в этой встрече также результативная передача.

«Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 35 очками и идут седьмыми в том же дивизионе.

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