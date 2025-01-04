Александр Овечкин вышел на чистое 12-е место по очкам в регулярках НХЛ, обойдя Рэя Бурка

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:4.

Звёздный российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 39-летнего россиянина стало 1580 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат помог ему выйти на чистое 12-е место по количеству набранных очков в истории лиги, обойдя Рэя Бурка (1579). Следующей целью российского суперфорварда является легендарный Фил Эспозито, на счету которого 1590 очков. Лидером всех времён по этому показателю является Уэйн Гретцки с 2857 очками.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 23 матча, в которых набрал 30 (19+11) очков.