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Овечкин до двух шайб сократил отставание от исторического рекорда Яромира Ягра в НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 7:4.

Победную пятую шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 39-летний Овечкин забил свой 133-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда легендарного нападающего Яромира Ягра по данному показателю – три шайбы. На счету чеха 135 победных шайб в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира.

Отметим, что российский форвард забивал в четырёх из пяти своих матчей после возвращения в состав «Кэпиталз». Он пропустил больше месяца из-за перелома ноги.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 23 встречи, в которых набрал 30 (19+11) очков.