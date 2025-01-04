«Ему будто снова 23». «Вашингтон» отреагировал на гол Овечкина в матче с «Рейнджерс»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях отреагировала на гол российского нападающего «столичных» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4), который прошёл сегодня, 4 января.

«Великая восьмёрка играет так, будто ему снова 23», — сказано в публикации.

Напомним, для Овечкина этот гол стал 872-м за карьеру в регулярках НХЛ. Он отстаёт на 22 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира.

В игре с «Рейнджерс» также не обошлось без результативной ошибки россиянина. Во втором периоде он отдал шайбу точно на клюшку Сэму Кэррику, который поразил ворота «столичных».

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 23 матча, в которых набрал 30 (19+11) очков.