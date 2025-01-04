Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ему будто снова 23». «Вашингтон» отреагировал на гол Овечкина в матче с «Рейнджерс»

«Ему будто снова 23». «Вашингтон» отреагировал на гол Овечкина в матче с «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях отреагировала на гол российского нападающего «столичных» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4), который прошёл сегодня, 4 января.

«Великая восьмёрка играет так, будто ему снова 23», — сказано в публикации.

Напомним, для Овечкина этот гол стал 872-м за карьеру в регулярках НХЛ. Он отстаёт на 22 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира.

В игре с «Рейнджерс» также не обошлось без результативной ошибки россиянина. Во втором периоде он отдал шайбу точно на клюшку Сэму Кэррику, который поразил ворота «столичных».

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 23 матча, в которых набрал 30 (19+11) очков.

Материалы по теме
Овечкин — это нечто! Сначала «привёз» в свои ворота, а потом бахнул 872-й в НХЛ
Видео
Овечкин — это нечто! Сначала «привёз» в свои ворота, а потом бахнул 872-й в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android