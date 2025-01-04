Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 22 шайбы до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 872-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в сегодняшнем домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который закончился со счётом 7:4 в пользу «столичных».

Таким образом, 39-летний Овечкин сократил отставание от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ до 22 шайб. На счету легендарного канадца 894 гола.

Отметим, что российский форвард забивал в четырёх из пяти своих матчей после возвращения в состав «Кэпиталз». Он пропустил больше месяца из-за перелома ноги в ноябрьском матче с «Ютой».

Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард, с учётом этой игры, провёл 23 встречи, в которых набрал 30 (19+11) очков.