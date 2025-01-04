Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 22 шайбы до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 872-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в сегодняшнем домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который закончился со счётом 7:4 в пользу «столичных».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00 1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp) 2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29 3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08 3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26 4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp) 4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32 5:3 Овечкин (Строум) – 50:50 5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04 6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00 7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22
Таким образом, 39-летний Овечкин сократил отставание от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ до 22 шайб. На счету легендарного канадца 894 гола.
Отметим, что российский форвард забивал в четырёх из пяти своих матчей после возвращения в состав «Кэпиталз». Он пропустил больше месяца из-за перелома ноги в ноябрьском матче с «Ютой».
Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард, с учётом этой игры, провёл 23 встречи, в которых набрал 30 (19+11) очков.
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