Игорь Ларионов прокомментировал изменения в тренерском штабе «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после сегодняшнего поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (0:3) прокомментировал изменения в тренерском штабе автозаводцев, которые произошли накануне этой игры.

— Игорь Уланов будет налаживать проблему с обороной?

— Не то что проблему. Мы не хотим показывать пальцем, однако что-то необходимо было поменять, потому что команда находится наверху по забитым голам, но слишком много пропускает. Какие-то вещи должны быть поменяны. К сожалению, это часть бизнеса. Понятно, что Игорь Уланов провёл всего одну тренировку вчера как тренер по защитникам и даже пока не знаком с игроками. Только вчера и сегодня была пара собраний, пара встреч с защитниками, чтобы понять тот материал, который есть у него в руках. Здесь, наверное, можно сослаться на то, что давайте дадим хотя бы один день. Потому что у нас времени нет. Следующий матч — в Минске в два часа дня. Сегодня у нас прошёл разговор в раздевалке, завтра с утра мы обсудим играющий состав, днём покажем видео, пообщаемся с игроками и будем двигаться вперёд. Для того чтобы эту ситуацию исправлять.

— Вы же сами выбрали, когда менять тренеров, поэтому с вас и спрос.

— Мы не хотим говорить об этом, потому что это уже произошло, это уже история. Нам нужно двигаться вперёд, смотреть вперёд, и всё-таки смотреть с оптимизмом, потому что вещи, которые происходят в этой сфере бизнеса, обычно они происходят в той ситуации, которая происходит в команде и в турнирной таблице. Понятно, что ещё достаточно игр, но вчера было сказано, что они довольно быстро проходят, потому что график будет очень напряжённым январский. Вчера было сказано, что мы не можем ждать, терпеть и так далее — мы хотим результата, и главное, что этого хотят наши болельщики. В этом плане будем на ходу латать дыры, исправлять те вещи, которые необходимы для того, чтобы команда была более звонкой, более игровой. Хорошая новость — в том, что у нас игроки находятся на подходе. У нас пара игроков должны выйти 8-го числа с «Сибирью». Понятно, что это будет усилением, и в этом плане те, кто выходит на лёд в следующей игре, должны давать себе отчёт, что каждая игра — это матч плей-офф. С таким подходом надо выходить и выигрывать, — приводит слова Ларионова пресс-служба волжан.

Напомним, автозаводцы проиграли 14 из 20 домашних матчей в нынешнем сезоне. Подопечные Ларионова остались с 42 очками и идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции.