Эмоции Овечкина после гола в ворота «Рейнджерс». Видео
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на заброшенную шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами состоялся 4 января и завершился победой «Кэпиталз» со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00 1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp) 2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29 3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08 3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26 4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp) 4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32 5:3 Овечкин (Строум) – 50:50 5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04 6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00 7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22
Напомним, для Овечкина этот гол стал 872-м за карьеру в регулярках НХЛ. Он отстаёт на 22 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира.
«Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 35 очками и идут седьмыми в том же дивизионе.
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