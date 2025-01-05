Эмоции Овечкина после гола в ворота «Рейнджерс». Видео

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на заброшенную шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами состоялся 4 января и завершился победой «Кэпиталз» со счётом 7:4.

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Напомним, для Овечкина этот гол стал 872-м за карьеру в регулярках НХЛ. Он отстаёт на 22 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира.

«Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 35 очками и идут седьмыми в том же дивизионе.