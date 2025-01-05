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Овечкин объяснил появление видео, где он нецензурно высказался о победе над «Бостоном»

Овечкин объяснил появление видео, где он нецензурно высказался о победе над «Бостоном»
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на нашумевшее видео, в котором он нецензурно высказался о победе над «Бостон Брюинз» (3:1) после матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Всё нормально», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Александр принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+13».

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