Овечкин объяснил появление видео, где он нецензурно высказался о победе над «Бостоном»

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на нашумевшее видео, в котором он нецензурно высказался о победе над «Бостон Брюинз» (3:1) после матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Всё нормально», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Александр принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+13».

Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси: