Остон Мэттьюс выведен из списка травмированных «Торонто». Он пропустил шесть матчей подряд

Американский нападающий, капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс был выведен из списка долгосрочных травмированных игроков команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.
Ранее лидер «Мэйпл Лифс» не принимал участия в шести матчах канадской команды подряд. За это время «Торонто» потерпел три поражения. В текущем сезоне форвард набрал 23 (11+12) очка в 24 встречах чемпионата.
«Мэйпл Лифс» находятся на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У команды в активе 50 очков в 39 играх. Следующий матч команды пройдёт сегодня, 5 января, на домашней арене. Соперником станет «Бостон Брюинз».
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