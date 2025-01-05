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Остон Мэттьюс выведен из списка травмированных «Торонто». Он пропустил шесть матчей подряд

Остон Мэттьюс выведен из списка травмированных «Торонто». Он пропустил шесть матчей подряд
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Американский нападающий, капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс был выведен из списка долгосрочных травмированных игроков команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.

Ранее лидер «Мэйпл Лифс» не принимал участия в шести матчах канадской команды подряд. За это время «Торонто» потерпел три поражения. В текущем сезоне форвард набрал 23 (11+12) очка в 24 встречах чемпионата.

«Мэйпл Лифс» находятся на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У команды в активе 50 очков в 39 играх. Следующий матч команды пройдёт сегодня, 5 января, на домашней арене. Соперником станет «Бостон Брюинз».

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