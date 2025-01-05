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Швеция U20 — Финляндия U20, результат матча 5 января 2025, счёт 3:4 ОТ, молодёжный чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла Швецию и стала первым финалистом МЧМ-2025
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В ночь с 4 на 5 января в столице Канады Оттаве завершилась первая полуфинальная игра 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, в которой встретились молодёжные сборные Финляндии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой финнов в овертайме со счётом 4:3. Таким образом, Финляндия стала первой сборной, вышедшей в финал турнира.

U20 ЧМ-2025 . 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
1:0 Стенберг (Бергквист) – 21:22 (5x5)     1:1 Хемминг (Хелениус, Хюннинен) – 24:32 (5x5)     1:2 Киискинен (Хюннинен, Хелениус) – 33:28 (5x4)     2:2 Стенберг (Линдштейн, Нильссон) – 38:07 (5x4)     2:3 Аласиуруа (Хемминг, Хелениус) – 39:39 (5x5)     3:3 Халлквист (Густавссон, Унгер Cёрум) – 51:32 (5x5)     3:4 Раутиайнен (Хелениус, Халттунен) – 69:22 (4x3)    

В составе победителей голами отметились Эмиль Хемминг (1+1), Ессе Киискинен и Артту Аласиуруа. Победную шайбу в овертайме забросил Беньямин Раутиайнен. За Швецию забивал Вильгельм Халлквист и дублем отличился Отто Стенберг.

В другом полуфинале встретятся сборная США и национальная команда Чехии. Игра пройдёт в 3:30 мск. Финальный матч состоится завтра, 6 января.

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