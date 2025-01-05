Сборная Финляндии обыграла Швецию и стала первым финалистом МЧМ-2025

В ночь с 4 на 5 января в столице Канады Оттаве завершилась первая полуфинальная игра 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, в которой встретились молодёжные сборные Финляндии и Швеции. Игра проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой финнов в овертайме со счётом 4:3. Таким образом, Финляндия стала первой сборной, вышедшей в финал турнира.
В составе победителей голами отметились Эмиль Хемминг (1+1), Ессе Киискинен и Артту Аласиуруа. Победную шайбу в овертайме забросил Беньямин Раутиайнен. За Швецию забивал Вильгельм Халлквист и дублем отличился Отто Стенберг.
В другом полуфинале встретятся сборная США и национальная команда Чехии. Игра пройдёт в 3:30 мск. Финальный матч состоится завтра, 6 января.
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