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Александр Овечкин проводит лучший сезон в карьере по среднему количеству голов за матч

Александр Овечкин проводит лучший сезон в карьере по среднему количеству голов за матч
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит лучший сезон по среднему количеству голов за матч. В своей последней игре он забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22    

Овечкин забил 19 голов в 23 матчах нынешнего сезона регулярного чемпионата (0,83). Это его лучший на данный момент сезон по этому показателю. До этого лучшим по среднему количеству голов за матч был регулярный чемпионат – 2007/2008, когда он забрасывал 0,79 шайбы за игру.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 23 встречах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+13».

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