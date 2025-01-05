Александр Овечкин проводит лучший сезон в карьере по среднему количеству голов за матч

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит лучший сезон по среднему количеству голов за матч. В своей последней игре он забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).

Овечкин забил 19 голов в 23 матчах нынешнего сезона регулярного чемпионата (0,83). Это его лучший на данный момент сезон по этому показателю. До этого лучшим по среднему количеству голов за матч был регулярный чемпионат – 2007/2008, когда он забрасывал 0,79 шайбы за игру.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 23 встречах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+13».

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: