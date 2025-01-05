Овечкин прокомментировал свою 872 шайбу в НХЛ, заброшенную в матче с «Рейнджерс»

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).

«Надо сказать, что мне повезло. Там было несколько отскоков. И вратарь там тоже промахнулся мимо шайбы. Давайте скажем прямо — мне с этим повезло», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 23 играх, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+13».

«Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции.

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