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Сан-Хосе – Нью-Джерси, результат матча 5 января, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол Коваленко помог «Сан-Хосе» обыграть «Нью-Джерси»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коваленко (Эклунд, Канин) – 17:40     1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 24:19 (pp)     2:1 Селебрини (Смит, Граф) – 41:53     2:2 Коттер (Хьюз) – 45:07     3:2 Сеси (Веннберг) – 59:35    

За «Сан-Хосе» забивали Николай Коваленко, Маклин Селебрини и Коди Сеси. Отметим, для Коваленко это первый гол за «Сан-Хосе». Российский нападающий Клим Костин не отметился результативными действиями. Голкипер Ярослав Аскаров сделал 28 сейвов.

За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир и Пол Коттер.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Нью-Джерси» встретится с «Сиэтл Кракен». Матчи пройдут 8 и 7 января соответственно.

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