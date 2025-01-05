Гол Коваленко помог «Сан-Хосе» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Сан-Хосе» забивали Николай Коваленко, Маклин Селебрини и Коди Сеси. Отметим, для Коваленко это первый гол за «Сан-Хосе». Российский нападающий Клим Костин не отметился результативными действиями. Голкипер Ярослав Аскаров сделал 28 сейвов.

За «Нью-Джерси» забивали Нико Хишир и Пол Коттер.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Нью-Джерси» встретится с «Сиэтл Кракен». Матчи пройдут 8 и 7 января соответственно.

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