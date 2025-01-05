Строум – о голе Овечкина в матче с «Рейнджерс»: не понимаю, как это произошло

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национального хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).

«Просто чувствуется, что у него получаются такие броски. Не понимаю, как это произошло с этим пятым голом. Шайба прошла между ног их защитника, Куик промахнулся клюшкой, и Овечкин просто забросил её. Он был в правильной позиции. У нас были хорошие моменты в начале игры, и мы были вознаграждены в третьем периоде», — приводит слова Строума Washington Post.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+13».

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