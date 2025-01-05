Строум – о голе Овечкина в матче с «Рейнджерс»: не понимаю, как это произошло

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национального хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4).
«Просто чувствуется, что у него получаются такие броски. Не понимаю, как это произошло с этим пятым голом. Шайба прошла между ног их защитника, Куик промахнулся клюшкой, и Овечкин просто забросил её. Он был в правильной позиции. У нас были хорошие моменты в начале игры, и мы были вознаграждены в третьем периоде», — приводит слова Строума Washington Post.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+13».
Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
- 5 января 2025
-
03:19
-
03:12
-
03:00
-
02:45
-
02:27
-
02:24
-
02:07
-
01:52
-
01:43
-
00:30
-
00:01
- 4 января 2025
-
23:52
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:05
-
22:58
-
22:49
-
22:42
-
22:36
-
22:28
-
22:14
-
21:51
-
21:27
-
21:17
-
21:03
-
20:53
-
20:35
-
20:26
-
20:13
-
20:05
-
19:59
-
19:42
-
19:15
-
19:14