Овечкин — второй по скорости игрок в истории НХЛ, достигший 30 очков в сезоне в 39+ лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4), набрал таким образом 30-е очко в текущем сезоне, сыграв при этом в 23 матчах.

Таким образом, Овечкин стал вторым по скорости игроком по данному показателю среди всех ветеранов (39 лет и старше) в истории турнира. Лучшим в данном рейтинге является легендарный Горди Хоу, который набрал 30 очков в 19 матчах в 40-летнем возрасте (сезон-1968/1969).

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 23 играх, в которых записал в свой актив 19 голов и 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+13».

Главные рекорды Александра Овечкина: