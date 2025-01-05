Овечкин ушёл от ответа на вопрос о погоне за рекордом Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Получаю ли я удовольствие от погони за Гретцки? Побеждать всегда приятно. Когда ты выигрываешь, в раздевалке царит невероятное настроение, и то, что вы сказали, тоже даёт отличное настроение. Когда ты выигрываешь, это очень приятно», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс». Для россиянина эта шайба стала 872-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь его отставание от исторического снайперского рекорда легендарного нападающего Уэйна Гретцки составляет 22 шайбы.

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