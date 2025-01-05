Тренер «Сан-Хосе»: Аскаров сегодня вновь был великолепен

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски высказался об игре российского голкипера Ярослава Аскарова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).

«Аскаров сегодня вновь был великолепен. Он сделал очень важный сейв в концовке третьего периода. Но я не могу выделить кого-то одного в команде, всё решилось в третьем периоде. Сыграй кто-то по-другому в том или ином моменте, это так же могло бы определить, выиграли бы мы или проиграли», — приводит слова Варсофски официальный сайт НХЛ.

В матче с «Нью-Джерси» Аскаров сделал 28 сейвов.

Материалы по теме Видео Гол Коваленко помог «Сан-Хосе» обыграть «Нью-Джерси»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ