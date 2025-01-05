Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Сан-Хосе»: Аскаров сегодня вновь был великолепен

Тренер «Сан-Хосе»: Аскаров сегодня вновь был великолепен
Комментарии

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски высказался об игре российского голкипера Ярослава Аскарова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коваленко (Эклунд, Канин) – 17:40     1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 24:19 (pp)     2:1 Селебрини (Смит, Граф) – 41:53     2:2 Коттер (Хьюз) – 45:07     3:2 Сеси (Веннберг) – 59:35    

«Аскаров сегодня вновь был великолепен. Он сделал очень важный сейв в концовке третьего периода. Но я не могу выделить кого-то одного в команде, всё решилось в третьем периоде. Сыграй кто-то по-другому в том или ином моменте, это так же могло бы определить, выиграли бы мы или проиграли», — приводит слова Варсофски официальный сайт НХЛ.

В матче с «Нью-Джерси» Аскаров сделал 28 сейвов.

Материалы по теме
Видео
Гол Коваленко помог «Сан-Хосе» обыграть «Нью-Джерси»
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android