Тренер «Сан-Хосе»: Аскаров сегодня вновь был великолепен
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Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски высказался об игре российского голкипера Ярослава Аскарова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коваленко (Эклунд, Канин) – 17:40 1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 24:19 (pp) 2:1 Селебрини (Смит, Граф) – 41:53 2:2 Коттер (Хьюз) – 45:07 3:2 Сеси (Веннберг) – 59:35
«Аскаров сегодня вновь был великолепен. Он сделал очень важный сейв в концовке третьего периода. Но я не могу выделить кого-то одного в команде, всё решилось в третьем периоде. Сыграй кто-то по-другому в том или ином моменте, это так же могло бы определить, выиграли бы мы или проиграли», — приводит слова Варсофски официальный сайт НХЛ.
В матче с «Нью-Джерси» Аскаров сделал 28 сейвов.
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