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Тренер «Сан-Хосе» высказался об игре забившего гол форварда Николая Коваленко

Тренер «Сан-Хосе» высказался об игре забившего гол форварда Николая Коваленко
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Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски высказался об игре российского форварда Николая Коваленко, который отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Коваленко (Эклунд, Канин) – 17:40     1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 24:19 (pp)     2:1 Селебрини (Смит, Граф) – 41:53     2:2 Коттер (Хьюз) – 45:07     3:2 Сеси (Веннберг) – 59:35    

«Коваленко сегодня был очень хорош в силовой борьбе. Его сложно сбить с ног, у него хорошие руки. Сегодня был хороший матч в его исполнении. Он показал свою диспетчерскую сторону, когда только перешёл сюда. Сегодня он показал своё мастерство, показал, что будет, когда у него есть пространство и время. Он забил в важный для нас момент», — приводит слова Варсофски официальный сайт клуба.

Коваленко в этом чемпионате Национальной хоккейной лиги в 39 матчах за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» заработал 14 очков. Он забросил пять шайб и сделал девять голевых передач.

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