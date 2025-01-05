Тренер «Сан-Хосе» высказался об игре забившего гол форварда Николая Коваленко

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски высказался об игре российского форварда Николая Коваленко, который отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).
«Коваленко сегодня был очень хорош в силовой борьбе. Его сложно сбить с ног, у него хорошие руки. Сегодня был хороший матч в его исполнении. Он показал свою диспетчерскую сторону, когда только перешёл сюда. Сегодня он показал своё мастерство, показал, что будет, когда у него есть пространство и время. Он забил в важный для нас момент», — приводит слова Варсофски официальный сайт клуба.
Коваленко в этом чемпионате Национальной хоккейной лиги в 39 матчах за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» заработал 14 очков. Он забросил пять шайб и сделал девять голевых передач.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:
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