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«Вашингтон» — об Овечкине: каждый момент с этим парнем — уже история

«Вашингтон» — об Овечкине: каждый момент с этим парнем — уже история
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«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал пост по поводу того, что российский нападающий клуба Александр Овечкин вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 07:00     1:1 Строум (Чикран, Уилсон) – 18:46 (pp)     2:1 Эллер (Фехервари, ван Римсдайк) – 22:29     3:1 Манджапане (Дауд, Сандин) – 30:08     3:2 Кэррик (Эдстрём) – 36:26     4:2 Макмайкл (Строум, Манджапане) – 38:13 (pp)     4:3 Хитил (Вааканайнен, Шнайдер) – 48:32     5:3 Овечкин (Строум) – 50:50     5:4 Зибанеджад (Смит) – 53:04     6:4 Протас (Дюбуа, Чикран) – 54:00     7:4 Уилсон (Овечкин, Фехервари) – 59:22    

«Каждый момент с этим парнем — уже история. Овечкин сейчас занимает 12-е место по результативности в истории НХЛ», — написано на личной странице клуба в социальной сети X.

После матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», где Овечкин отметился голом и результативной передачей, на счету 39-летнего россиянина стало 1580 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат помог ему выйти на чистое 12-е место по количеству набранных очков в истории лиги, обойдя Рэя Бурка (1579).

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