«Вашингтон» — об Овечкине: каждый момент с этим парнем — уже история

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал пост по поводу того, что российский нападающий клуба Александр Овечкин вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

«Каждый момент с этим парнем — уже история. Овечкин сейчас занимает 12-е место по результативности в истории НХЛ», — написано на личной странице клуба в социальной сети X.

После матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», где Овечкин отметился голом и результативной передачей, на счету 39-летнего россиянина стало 1580 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат помог ему выйти на чистое 12-е место по количеству набранных очков в истории лиги, обойдя Рэя Бурка (1579).

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ