Кирилл Марченко установил новый личный рекорд результативности в НХЛ
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты, установил новый личный рекорд результативности в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Воронков (Веренски, Проворов) – 19:01 2:0 Марченко (Монахан, Джонсон) – 22:15 (pp) 3:0 Пюухтия (Проворов, Монахан) – 43:44 (sh) 3:1 Кайру (Холлоуэй, Шенн) – 44:53 (pp) 4:1 Фантилли (Веренски, Фаббро) – 45:25 4:2 Фаулер (Холлоуэй, Кайру) – 46:55 5:2 Воронков (Монахан, Харрис) – 47:24 5:3 Парэйко (Бучневич, Тексье) – 52:54 5:4 Шенн (Фаулер, Нейборс) – 56:16 6:4 Оливье (Проворов, Силлинджер) – 58:59
На момент написания новости идёт третий период встречи. Счёт 5:2 в пользу «Блю Джекетс». Таким образом, шайба Марченко стала для россиянина 17-й в текущем сезоне при 26 результативных передачах в 40 играх. Форвард набрал 43 очка, что на один больше, чем за весь сезон-2023/2024 — 42 (23+19). При этом в прошлом розыгрыше НХЛ Кирилл провёл 78 игр.
Всего в НХЛ 24-летний Марченко провёл 177 матчей и набрал 110 (61+49) очков.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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