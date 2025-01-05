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Кирилл Марченко установил новый личный рекорд результативности в НХЛ

Кирилл Марченко установил новый личный рекорд результативности в НХЛ
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты, установил новый личный рекорд результативности в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Воронков (Веренски, Проворов) – 19:01     2:0 Марченко (Монахан, Джонсон) – 22:15 (pp)     3:0 Пюухтия (Проворов, Монахан) – 43:44 (sh)     3:1 Кайру (Холлоуэй, Шенн) – 44:53 (pp)     4:1 Фантилли (Веренски, Фаббро) – 45:25     4:2 Фаулер (Холлоуэй, Кайру) – 46:55     5:2 Воронков (Монахан, Харрис) – 47:24     5:3 Парэйко (Бучневич, Тексье) – 52:54     5:4 Шенн (Фаулер, Нейборс) – 56:16     6:4 Оливье (Проворов, Силлинджер) – 58:59    

На момент написания новости идёт третий период встречи. Счёт 5:2 в пользу «Блю Джекетс». Таким образом, шайба Марченко стала для россиянина 17-й в текущем сезоне при 26 результативных передачах в 40 играх. Форвард набрал 43 очка, что на один больше, чем за весь сезон-2023/2024 — 42 (23+19). При этом в прошлом розыгрыше НХЛ Кирилл провёл 78 игр.

Всего в НХЛ 24-летний Марченко провёл 177 матчей и набрал 110 (61+49) очков.

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