Кирилл Марченко установил новый личный рекорд результативности в НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз», который проходит в эти минуты, установил новый личный рекорд результативности в НХЛ.

На момент написания новости идёт третий период встречи. Счёт 5:2 в пользу «Блю Джекетс». Таким образом, шайба Марченко стала для россиянина 17-й в текущем сезоне при 26 результативных передачах в 40 играх. Форвард набрал 43 очка, что на один больше, чем за весь сезон-2023/2024 — 42 (23+19). При этом в прошлом розыгрыше НХЛ Кирилл провёл 78 игр.

Всего в НХЛ 24-летний Марченко провёл 177 матчей и набрал 110 (61+49) очков.

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