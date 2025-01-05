Шесть очков россиян помогли «Коламбусу» победить «Сент-Луис» в матче с 10 голами

В ночь с 4 на 5 января на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Сент-Луис Блюз». Победу в игре со счётом 6:4 одержали хозяева.
В составе победителей голами отличились Микаэль Пюухтия, Мэтью Оливье, Адам Фантилли, а также российские форварды — Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков (дубль). На счету защитника Ивана Проворова и канадского форварда Шона Монахана по три результативные передачи.
За гостей шайбами отметились Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Колтон Парэйко и Брэйден Шенн. Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отдал результативную передачу. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «-2».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Коламбус» встретится в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 8 января. «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд» также 8 января.
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