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Коламбус Блю Джекетс — Сент-Луис Блюз, результат матча 5 января 2024, счёт 6:4, регулярный чемпионат НХЛ

Шесть очков россиян помогли «Коламбусу» победить «Сент-Луис» в матче с 10 голами
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В ночь с 4 на 5 января на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Сент-Луис Блюз». Победу в игре со счётом 6:4 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Воронков (Веренски, Проворов) – 19:01     2:0 Марченко (Монахан, Джонсон) – 22:15 (pp)     3:0 Пюухтия (Проворов, Монахан) – 43:44 (sh)     3:1 Кайру (Холлоуэй, Шенн) – 44:53 (pp)     4:1 Фантилли (Веренски, Фаббро) – 45:25     4:2 Фаулер (Холлоуэй, Кайру) – 46:55     5:2 Воронков (Монахан, Харрис) – 47:24     5:3 Парэйко (Бучневич, Тексье) – 52:54     5:4 Шенн (Фаулер, Нейборс) – 56:16     6:4 Оливье (Проворов, Силлинджер) – 58:59    

В составе победителей голами отличились Микаэль Пюухтия, Мэтью Оливье, Адам Фантилли, а также российские форварды — Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков (дубль). На счету защитника Ивана Проворова и канадского форварда Шона Монахана по три результативные передачи.

За гостей шайбами отметились Джордан Кайру, Кэм Фаулер, Колтон Парэйко и Брэйден Шенн. Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отдал результативную передачу. Форвард Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» встретится в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 8 января. «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Миннесотой Уайлд» также 8 января.

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