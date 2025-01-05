Тренер «Вашингтона» высказался о победе в матче с «Рейнджерс» с решающим голом Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейджерс» (7:4), который прошёл вчера вечером, 4 января.

«Наши ребята проделали колоссальную работу, отреагировав во втором периоде и найдя способ перевернуть игру, потому что в первом периоде всё выглядело не очень хорошо. Я чувствовал, что мы взяли инициативу в свои руки, особенно в первой половине второго периода, а затем ещё и создали преимущество», — приводит слова Карбери официальны сайт НХЛ.

«Вашингтон» набрал 55 очков и упрочил своё первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции. «Рейнджерс» остались с 35 очками и идут седьмыми в том же дивизионе.

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